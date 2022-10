Metsola “La battaglia contro mafie e corruzione non ha confini”

(Di sabato 29 ottobre 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La settimana scorsa ho ricordato al Parlamento Europeo Daphne Caruana Galizia. E' stata uccisa in pieno giorno, da un'enorme autobomba fuori dalla casa a Malta. Daphne era una donna, una madre , una figlia e un'amica che ha osato denunciare la. Proprio come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Daphne Caruana Galizia aveva anteposto alla sua vita la difesa della giustizia e della verità”. Questo il messaggio del presidente del Parlamento europeo Robertainviato a Libera in occasione dell'inorganizzato a oltre vent'anni dalla Convenzionela criminalità organizzata transnazionale, che si svolge a Palermo.“Sono passati poco più di vent'anni dalla firma della Convenzionela criminalità organizzata transnazionale, siglata proprio nella ...

