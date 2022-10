Meret | «Abbiamo concesso occasioni che oggi si potevano evitare»

(Di sabato 29 ottobre 2022) Alexha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la grande vittoria del Napoli al Maradona contro il Sassuolo: “dellechesi. Ci siamo abbassati troppo, senza concedere però troppe chiare. Non prendere gol ci da ancora più fiducia. Questo è un bel Napoli, stiamo facendo una stagione di grande qualità, sacrificio e velocità. Il nostro è un calcio spettacolare fatto di tanti passaggi, dobbiamo continuare così su questa strada. Kvara è un grandissimo calciatore, ogni giorno in allenamento lo dimostra. à tutto per la squadra, ha colpi importanti ed è molto serio e applicato su ogni aspetto in allenamento. Voglio continuare ad avere questa continuità ...

