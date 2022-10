MERCATO MILAN E TOP NEWS – Pioli in conferenza Moratti al veleno

Notizie fondamentali suldel! L'accreditato portale francese ha fornito nuove indiscrezioni sull'interesse di Maldini per il difensore... Il, come ormai risaputo, è alla ricerca di un nuovo difensore di ...... dall'inizio di quest'anno, in assenza di una idea di intesa, si parla diper l'italo ... Calciomercatoe Juventus, non solo Jorginho: il Barcellona pensa anche a Tonali Tonali © ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Il tecnico è tornato a sottolineare l'assenza di un centrocampista di fisicità all'interno della rosa granata. Un'indicazione in vista di gennaio