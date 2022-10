Meloni | “Il Signor Presidente del Consiglio dei Ministri | questo è il mio appellativo” Lettera ufficiale da Palazzo Chigi

Lo aveva già chiarito lei, ora la nota che prima aveva la dicitura "ilPresidente del Consiglio dei ministri, onorevole Giorgia" e che poi è stata corretta in: " il Presidente del ...Ieri è intervenuto il segretario generale di Palazzo Chigi: l'unica formula da utilizzare è "IlPresidente del Consiglio dei Ministri, on. Giorgia". E ciò dovrebbe chiudere il caso. Tra ...Giorgia Meloni deve essere chiamata «il presidente del Consiglio dei ministri». A comunicarlo ufficialmente è Palazzo Chigi, in una nota destinata a tutti i ministeri con ...La comunicazione, indirizzata a tutti i ministeri dal nuovo segretario generale di Palazzo Chigi, Carlo Deodato su carta intestata dell' Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze ...