Meloni all' Altare della Patria | depone una corona al Milite Ignoto e viene acclamata

'L'obiettivo - è il ragionamento - è dare seguito'indicazione tracciata dal Presidentenelle sue dichiarazioni programmatiche rese in Parlamento e segnare così un primo atto di ...In questo caso l'obiettivo è quello di "dare seguito'indicazione tracciata da Giorgianelle dichiarazioni programmatiche in Parlamento e segnare, così, un primo atto di discontinuità, ...All'ordine del giorno lunedì un dl per mantenere il cosiddetto Ergastolo ostativo, il rinvio al 30 dicembre dell'entrata in vigore di alcune disposizioni della 'Riforma Cartabia' (ANSA) ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...