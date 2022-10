Maurizio Costanzo Rivela | Ho Rischiato Di Essere Arrestato!

(Di sabato 29 ottobre 2022)ha rilasciato una lunga intervista per presentare il suo libro, nella quale hato di aver avuto una storia d’amore con una donna sposata e tanto altro…è un personaggio a dir poco amatissimo della televisione italiana. Di lui si sanno molte cose ma tanti altri dettagli inediti li ha raccontati lui stesso nel suo libro Smemorabilia. Il marito di Maria De Filippi ha ancheto di aver avuto una relazione con una donna sposata e quindi ha parlato del reato dell’adulterio, ma anche di tanti altri dettagli sconosciuti della sua vita.racconta per la prima volta della sua relazione con una donna sposata! Per presentare i libro Smemorabilia, in cui...

Quotidiano di Sicilia

Sarà una puntata speciale de "L'Intervista" quella in onda in seconda serata domani, domenica 30 ottobre, su Canale 5.riproporrà l'intervista fatta con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni realizzata nel giugno 2020. Alcuni stralci del Premier Giorgia Meloni nell'incontro one to one con il ...Nel 40° anniversario delShow ,presenterà il nuovo libro 'Smemorabilia - Catalogo sentimentale degli oggetti perduti'. E ancora, il neoeletto deputato Aboubakar ... Diletta Leotta ospite di Maurizio Costanzo, pace fatta dopo gli screzi: “È emblema di bellezza”