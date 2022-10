Matilde Gioli conduce Summer Job su Netflix | il primo reality show italiano originale

Leggi su spettacolo.eu

(Di sabato 29 ottobre 2022) pronto a debuttare il 16 dicembre Il 16 dicembre debutta su, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, ilJob, prodotto da Banijay Italia e condotto da, al suo debutto come conduttrice. 10 concorrenti tra i 18 e i 23 anni vengono scelti per trascorrere una vacanza da sogno in una villa paradisiaca in Messico, sulla riviera Maya. Feste e divertimento sembrano l’unica cosa a cui dovranno pensare. Quello che non sanno, però, è che, per continuare l’avventura e vivere la vacanza più incredibile della loro vita, dovranno fare qualcosa che non hanno mai fatto in vita loro: lavorare. Dopo le prime 24 ore in cui potranno godersi tutti i comfort messi a disposizione, ...