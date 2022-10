Materazzi | «Ero al San Paolo il giorno del secondo scudetto del Napoli | Diego era dio»

(Di sabato 29 ottobre 2022) La Nacion intervista Marco. E l’articolo comincia così: La leggenda narra che ilprima della finale dei Mondiali del 2006,Maradona telefonò alla squadra italiana per augurargli buona fortuna contro la Francia. Dall’altra parte misero il viva voce e iniziarono a cantare “Oh mamma mamma mamma, ho visto Maradona, ho visto Maradona”. Tra loro gridava Marco. Maera stato nella vita di Marco da molto tempo prima. “era. Era Dio… Ero allo stadio Sanquando ilvinse ilcon Maradona. (…) Ero in campo il 29 aprile 90 ildel. Lo stadio ruggiva, lo ricordo come ...

Tiscali

Sapevo che mia madre non stava bene , non era un problema serio, ma comunquepreoccupato. Cercavo di rimanere concentrato, ma queste sono cose che ti condizionano ". "in campo non ha ...... e che venne progettata dal Drake e dall'ingegnere: in un primo tempo furono creati 500 ... Ci siamo conosciuti nel 2017,una sua allieva di inglese e da lì è nata una grande amicizia che è ... Domenech: "La testata di Zidane a Materazzi La sogno ancora di notte" Dal 2 Novembre su Prime Video esce la pellicola diretta da Alessio Di Cosimo con testimonianze di Roberto Baggio, Marco Materazzi, Andrea Pirlo, Pep Guardiola, Beppe Signori, Francesco Totti, Claudio ...Ospite ai microfoni di Inter TV nel prepartita di Inter-Viktoria Plzen, Marco Materazzi presenta così il match decisivo di Champions League: “Io l’avevo detto che bisognava fare ...