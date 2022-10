Masters 1000 Parigi-Bercy 2022 | Fognini supera il primo round di qualificazioni

Leggi su sportface

(Di sabato 29 ottobre 2022) Parte con il piede giusto Fabionelledeldi. Il tennista ligure all’esordio ha avuto la meglio sul colombiano Galan con il punteggio di 6-3 7-6(6). Una partita ben condotta dall’azzurro, che non ha mai perso il servizio, annullando l’unica palla break concessa ad inizio secondo set. Giusto qualche brivido nel finale per il veterano, che nel tie-break si è fatto rimontare dal 6-3 fino al 6-6, prima di chiudere al quarto match point utile. Domanicontenderà la qualificazione alla giovane promessa transalpina Arthur Fils, entrato in tabellone grazie ad una wild card e in grado di sorprendere nelMunar con un duplice 6-3. SportFace.