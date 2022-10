Maradona Jr attacca Ceci | “Presunti regali che nascondono affari poco chiari”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 29 ottobre 2022) In un giorno dedicato al ricordo di Diego Armando, giornata sacra a Napoli e per tutti gli amanti del calcio, non accennano a placarsi le polemiche. Polemiche in particolare tra gli eredi di Diego e Stefano, amico e storico manager del Pibe de Oro. L’ultimo attacco, sferrato con forza, arriva dai figli diattraverso un messaggio pubblicato su Instagram dal profilo del figlio di, Diego Jr. Di seguito le parole: “Un nuovo compleanno del nostro caro papà si avvicina, vogliamo ricordarlo con amore e rispetto, come sempre, rendendogli omaggio come faremo questa domenica”. DiegoJunior“Purtroppo ci sono malintenzionati come Stefano, che aggirando tutte le sentenze dei tribunali emesse sia in Argentina che in Italia, non cessa di ...