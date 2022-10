Manchester United | Van de Beek sul mercato | Valencia in pole | ma c’è anche l’Inter

(Di sabato 29 ottobre 2022) Donny Van denon è riuscito a lasciare il segno con il. Nonostante l’arrivo del tecnico Erik ten Hag, con cui si era consacrato all’Ajax, il talento olandese non è riuscito a trovare spazio. E’ dunque possibile una sua cessione a gennaio,perché ha 25 anni e le pretendenti non mancano. Secondo TodoFichajes, il club attualmente insarebbe ilvisto che Van deè stato espressamente richiesto da Gattuso. Tuttavia, sarebbero sulle tracce del giocatoreed il Leicester. A pochi mesi dalla finestra di calcioinvernale, comincia già ad infiammarsi la lotta per il forte olandese. SportFace.

