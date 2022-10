Manchester United | ten Hag | 'Bravo Cristiano Ronaldo | quando c'è disciplina' VIDEO

...olandese potrebbe lasciare i red devils a gennaio LONDRA (INGHILTERRA) - Donny Van de Beek non è mai riuscito a dimostrare il suo valore da quando indossa la maglia del. ...Intervistato dal sito ufficiale del, il difensore con un passato anche al Napoli, Axel Tuanzebe si è soffermato sul tema del razzismo sottolineando come la strada per risolvere questa problematica sia ancora lunga ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Il centrocampista olandese potrebbe lasciare i red devils a gennaio LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Donny Van de Beek non è mai riuscito ...