Mancano le materie prime | emergenza medicinali L' allarme di Farmindustria sui farmaci

Leggi su iltempo

(Di sabato 29 ottobre 2022)le. Sos lanciato dal vicepresidente di, Lucia Aleotti, I rincari e i prezzi schizzati in alto stanno mettendo in ginocchio l'intero settore. Il grido d'viene lanciato da Lucia Aleotti, vicepresidente diche parla addirittura di produzioni e imprese già a rischio chiusura. Per difendere l'intera filiera della salute «dobbiamo evidenziare che ci sono criticità gravissime a cui le nostre produzioni sono sottoposte»: è l'lanciato dalla vicepresidente di, Lucia Aleotti, in un'intervista a QN in cui denuncia inoltre «gravi problemi di approvvigionamento delle» che comportano «il ...