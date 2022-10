ManagerItalia Marche | Pnrr occasione per fare squadra in Regione

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 ottobre 2022) Ancona, 29 ott. -(Adnkronos) - "Oltre alle sfide e alle crisi generali (post-pandemia, energia, inflazione), lehanno ancora migliaia di persone senza tetto per il terremoto del 2016 e per la recente alluvione. Con una dotazione di un miliardo di euro ilè un'e irripetibile per far uscire ledell'isolamento e rafforzarsi. La Orte-Falconara e l'aeroporto Raffaello Sanzio sono infrastrutture fondamentali. Piccolo e bello non basta più, serve una crescita dimensionale e qualitativa a partire dalla gestione manageriale. I fondi deldevono supportare uno sviluppo sostenibile in unacome la nostra àncora troppo a trazione manifatturiera che sfrutta poco le grandi possibilità di sviluppo del terziario". Lo ha sottolineato Dino Elisei, presidente ...