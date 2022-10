L'Eco di Bergamo

... l'ambizioso progetto prevede 16 incontri di perfezionamento allo studio della chitarra e una masterclass, tenuti da chitarristi italiani di chiara fama, come iAdrianoSal, Aniello ...Perché, come ebbe a scrivere Roger Scruton , uno dei grandipensiero conservatore europeo, l'ecologia è l'esempio più vivo dell'alleanza tra chi c'è, chi c'è stato, e chi verrà dopo di ... «Maestri del lavoro, straordinario esempio di professionalità e amore per il territorio» Sabato 29 ottobre 2022 alle ore 10:30 in Sala Livio Paladin di Palazzo Moroni il Sindaco Sergio Giordani consegna il riconoscimento della Città, (una medaglia raffigurante Piazza dei Signori) a 10 Mae ...Rispetto al 2021, il sostegno pubblico è aumentato del 10%. Il presidente della Fondazione: “Riconosciuto il livello artistico” ...