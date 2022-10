Lutto nello sport | è morto all’improvviso | tifosi distrutti

Rieti Life

Nella sua città, Salerno , c'èe dolore per la scomparsa del pilota era impegnatospegnimento di un incendio. Il 62enne Mazzone era un salernitano verace ed un pilota esperto e lascia la ...... è morto all'età di 56 anni, lasciando colleghi e amicisgomento. Il Comune di Marineo e la ...mattina - si legge in un post su Facebook - il Comune di Marineo è stato colpito da un grave. È ... Rieti in lutto per la morte dell'ex assessore Nello Ciaramelletti La leggenda del rock and roll aveva 87 anni. Tra i suoi successi 'Great Balls of Fire'. Il rock and roll perde uno dei suoi padri fondatori. All'età di 87 anni, è venuto a mancare Jerry Lee Lewis. Not ..."Un vuoto incolmabile", lutto tremendo per Eleonora Daniele: messaggio straziante. La conduttrice Rai ne ha parlato in un'intervista ...