Lurido disprezzo Vittorio Feltri distrugge la sinistra | come gode la Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 ottobre 2022) Quante parole al vento, quanti commenti vacui, quante stupidaggini! Le osservazioni dei giornalisti direlative ai discorsi dialla Camera e in Senato in occasione della fiducia hanno lasciato il segno, ci hanno fatto capire quanto sia disprezzabile l'abuso di retorica in ambito politico. Non voglio riassumere le frasi sciocche pronunciate dalle persone di, quasi tutte disgustose e vane, tutta robaccia che appartiene al repertorio di gente incapace di rassegnarsi alla sconfitta. La stampa e le tv spazzine hanno raccolto una serie di banalità poi offerte al pubblicoriflessioni intelligenti. Non hanno capito un accidente del fenomenoe cercano da giorni di spiegarcelo. Non solo, ma anche azzardano previsioni funeste decretando la fine di un governo non ...