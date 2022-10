Lula e Bolsonaro hanno fatto una campagna ideologica | ma hanno idee diverse su ambiente e politica estera

Leggi su linkiesta

(Di sabato 29 ottobre 2022) Ordem e Progresso. Domenica 30 ottobre oltre centocinquanta milioni di brasiliani saranno chiamati a scegliere l’uomo che guiderà la prima economia del Sudamerica per i prossimi quattro anni. La scelta ricadrà su uno dei due sfidanti arrivati al ballottaggio dopo il primo turno del 2 ottobre: Luiz Inácioda Silva, leader del Partito dei Lavoratori che ha già guidato il Paese dal 2003 al 2010 e Jair, presidente ultraconservatore uscente eletto nel 2018. Al primo turnoha staccatodi circa il 5,2 per cento dei voti fermandosi al 48,4 per cento, una percentuale che ha sorpreso media e sondaggisti che avevano previsto una forbice maggiore a favore del leader della sinistra. La partita si deciderà quindi al ballottaggio. Appuntamento elettorale che arriva in un clima non certo sereno: oltre ...