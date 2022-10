L’Ucraina | «La Russia sta depredando gli ospedali di Cherson» E i veicoli delle truppe di Mosca spariscono dall’aeroporto

Leggi su open.online

(Di sabato 29 ottobre 2022) I russi starebberoglidella regione occupata di. Lo denuncia il report del mattino dello Stato Maggioreforze armate ucraine, come riferisce Unian. Attrezzature mediche e medicinali, secondo il report, stanno venendo portati via dalle strutture sanitarie. «Ai medici che si rifiutano di essere evacuati è vietato entrare negli, anche per prendere i loro effetti personali», prosegue lo Stato Maggiore, aggiungendo che nella località di Beryslav gli occupanti lasciano le uniformi e indossano abiti civili trasferendosi in abitazioni private. Non è l’unico aggiornamento che proviene dal territorio: tutti irusse all’aeroporto internazionale di Chornobayivka sarebbero stati rimossi. Lo denuncia ...