Lucca Comics & Games 2022 | gli appuntamenti del 30 ottobre | da Gli Anelli del Potere a Milo Manara

Wired Italia

In queste ore Nati si trova a, massima rassegna italiana (e tra le prime al mondo) del fumetto e dei videogiochi. Nella cittadina toscana hanno allestito una mostra dedicata ai 50 anni ...E' stato acquisito dada Denis Kitchen, curatore del grande disegnatore americano L'autoritratto di Will Eisner (1917 - 2005), uno dei padri del fumetto mondiale, considerato anche l'inventore del graphic ... Lucca Comics 2022: Chris Ware: “Le mie opere, frammentate come le storie della nostra vita” L’autoritratto di uno dei padri del fumetto mondiale (considerato anche l’inventore del graphic novel) entra nelle collezioni degli Uffizi ..."Il Lucca Comics è una grande intuizione delle amministrazioni lucchesi che dobbiamo ringraziare ed elogiare: hanno avuto una grande intuizione e l'hanno saputa concretizzare al meglio. Ieri ho partec ...