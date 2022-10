LIVE – Rimini-Carrarese | Serie C 2022 2023 DIRETTA

(Di sabato 29 ottobre 2022) Latestuale di, match valido per l’undicesima giornata della. Le due formazioni sono distanti soli due punti, con i padroni di casa a quota 18 e gli ospiti a quota 16. Calcio d’inizio alle ore 17.30 di sabato 29 ottobre, chi avrà la meglio? Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5ore 17.30 SportFace.

Footballnews24.it

Interessanti anche gli incontri- Carrarese e Ancona - Lucchese mentre la Reggiana ospita la ... Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine SERIE A 15:00 Napoli - Sassuolo 18:00 Lecce - ...- Il Cortile in Centro, in collaborazione conJazz Club, propone 'JAZZ in Centro': la prima rassegna di musica nella pizzeria gourmet del ... Cinque venerdì di musica, per ricreare l'... Rimini-Carrarese Streaming Gratis: dove seguire la Serie C in Diretta Live Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Sabato 29 ottobre alle ore 17:30 andrà in scena il match tra Rimini e Carrarese per l'11ª giornata di Serie C: diretta tv e streaming gratis ...