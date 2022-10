LIVE – Reggiana-Vis Pesaro 3-0 | Serie C 2022 2023 DIRETTA

(Di sabato 29 ottobre 2022) Latestuale di-Vis, match valido per l’undicesima giornata della. Tutto pronto al Mapei Stadium per un altro importante appuntamento di questa lunga stagione. Calcio d’inizio alle ore 17.30 di sabato 29 ottobre, chi avrà la meglio? Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5-Vis3-0 (7? Guiebre, 73?, 77? Montalto) Grazie a tutti gli amici di Sportface per aver seguito questatestuale. FINISCE LA PARTITA 90?- Ci saranno quattro minuti di recupero 77?- GOOL ...

CLICCA QUI PER LEGGERE ILMATCH DI GENOA -I bianconeri vengono dai successi contro Imolese,e Fiorenzuola e da una striscia di sei risultati utili di fila; dopo un avvio in sordina sono risaliti in quarta che occupano con 18 punti,...Segui con noi la live. 78' - 3-0 PER I PADRONI DI CASA! Corner battuto da Rossi e stacco di Montalto che anticipa Ghazoini. Doppietta per lui. 74' - 2-0 REGGIANA! Nardi trova il neoentrato Montalto in ...Segui con noi la live. 22' - Partita a senso unico al momento. Reggiana molto più pimpante e vera padrona della partita. La Vis prova in maniera sporadica a ripartire, ma i timidi sussulti ospiti non ...