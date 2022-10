LIVE Italia-Francia 3-10 rugby femminile | Mondiali 2022 in DIRETTA | buon primo tempo per le azzurre

Leggi su oasport

(Di sabato 29 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINEin vantaggio 10-3, ma l’ha tenuto bene e poteva pungere in un paio di circostanze. 44? Drouin non sbaglia: 10-3. 43? Ostuni Minuzzi annulla il calcio, ma c’è il vantaggio per lache ha un calcio vicino alla linea di meta. 41? Escudero arriva sul pallone e fa risalire le francesi. 40? Ultimo pallone del: è una mischia per le. 39? Penalty realizzato da Sillari, primi tre punti meritati per l’: 7-3. 38? Difesa davvero rocciosa quella francese, difficile da scardinare. 37? Rispedite indietro le, ma c’è un’altra touche vicino ...