LIVE Ginnastica artistica | Mondiali 2022 in DIRETTA | Carey a rischio eliminazione | Chiles e Jones volano

(Di sabato 29 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.05 Jordanè al comando dopo tre rotazioni con 42.632, poi Shilescon 42.566 e Jadecon 41.999! ATTENZIONE: Jaderischia l’! Alla trave deve fare 568 millimesimi meglio dio 733 millesimi meglio dise vorrà accedere alla finale all-around! Sarebbe un’pazzesca. 22.03 SHOOOOW PUROOOO! Shileseva oltre l’immaginario alle parallele: 14.566, superba nota di partenza di 6.3! Si candida al titolo, ma tra poco arriverà la replica di Nina Derwael. Che stoccata in questa terza rotazione. 22.00 Intanto media di 13.499 per la belga Lisa Vaelen al volteggio, è terza. 21.56 Dopo dieci esercizi arriva il ...

Non è prevista diretta tv e/o streaming. Le qualifiche non vengono coperte, non è proprio prevista la produzione di immagini in maniera continua. Il programma di oggi – L'Italia cerca nuove magie – Le favorite della vigilia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2022 di ginnastica artistica. La rassegna iridata si apre ...L'Italia si sta preparando per fare il proprio esordio ai Mondiali 2022 di ginnastica artistica. Le Fate scenderanno in pedana a Liverpool (Gran Bretagna) alle ore 21.15 di domenica 30 ottobre.