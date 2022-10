LIVE F1 | GP Messico 2022 in DIRETTA | orario TV8 qualifiche Toto Wolff | “Red Bull avrà un calo di prestazioni”

(Di sabato 29 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATV8 PROGRAMMA FP3 EGPSU SKY INLA PRESENTAZIONE DELLEREDPENALIZZATA PER IL BUDGET CAP: LIMITAZIONE ALLO SVILUPPO IN GALLERIA DEL VENTO LA CRONACA DELLE FP2 RISULTATI E CLASSIFICA FP2 CHARLES LECLERC SBATTE CONTRO LE BARRIERE. RISCHIA LE PENALITA’ SULLA GRIGLIA? VIDEO CHARLES LECLERC SBATTE CONTRO LE BARRIERE LAURENT MEKIES: “FERRARI NON CONTENTA DELLA PENALITA’ A RED: SANZIONE TROPPO PICCOLA”: “LA REDSARA’ DANNEGGIATA DALLA SANZIONE” CHRIS HORNER AL VELENO CONTRO LA FERRARI: “NON SARETE CONTENTI NEMMENO SE BRUCIASSIMO LA GALLERIA” CHARLES ...

... Pre gara Ore 22.00: GP Città delOre 00.00: Post gara Orari dirette oggi F12022 ... F1 " prove libere 2 (replica) Ore 12.10: F1 " prove libere 2 (replica) Ore 18.45: PaddockOre ......durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... Dalle 22 le qualifiche del Gran Premio di Formula1 del(Manuel Codignoni). Nell'ultima parte ...Sono in programma oggi, sabato 29 Ottobre, le qualifiche dal circuito di Città del Messico. Gli orari in TV su Sky e TV8 e in streaming su NOW.