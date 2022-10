LIVE F1 | GP Messico 2022 in DIRETTA | nessun cambio di power unit per Sainz | tra poco le FP3!

Leggi su oasport

(Di sabato 29 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.51 Solitamente, la Red Bull mostra dei netti segnali di ripresa al sabato rispetto a quanto si vede al venerdì; potrebbe accadere lo stesso oggi con Max Verstappen e il padrone di casa Sergio Perez, che potrà contare sul grande appoggio dei propri tifosi. 18.47 Adesso, però, manca sempre meno all’inizio delle FP3,più di dieci minuti e i piloti potranno scendere in pista. 18.43 Miglior tempo dunque per George Russell, che non era sceso in pista nelle FP1 per lasciare spazio a De Vries; solo test delle nuove gomme per i restanti piloti, in una blanda FP2. 18.39 Nelle FP2 i piloti “titolari”, che non hanno partecipato alle FP1, hanno avuto modo di girare regolarmente sulla pista di Città del. Questa la classifica: 1 63 George Russell MERCEDES 1:19.970 32 2 22 Yuki ...