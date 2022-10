(Di sabato 29 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:30 Buon pomeriggio ai lettori ed alle lettrici di OA Sport! Bentrovati alladi, match che apre la quinta giornata dellaA 2022-2023 di! Buongiorno a tutti, amici ed amiche di OA Sport! Benvenuti alladi, anticipo della quinta giornata diA di! I bolognesi provano a mantenere l’imbattibilità in Campionato, dopo aver conquistato quattro vittorie in altrettante partite fin qui disputate (al pari della Bertram Tortona). Le V-nere si ...

OA Sport

I rossoneri, che in settimana hanno battuto 4 - 0 laZagabria in Champions League riaprendo la possibilità di qualificarsi al turno successivo, sono reduci dal s uccesso agile per 4 - 1 contro ...Il Banco di Sardegna proverà sicuramente a mettere in difficoltà i vice - campioni d'Italia, cercando di sfruttare l'apporto di tutto il pubblico di casa. I sardi hanno un bilancio di due vittorie e ... LIVE Dinamo Sassari-Virtus Bologna, Serie A basket in DIRETTA: i padroni di casa cercano il colpo a sorpresa Al PalaSerradimigni, il Banco di Sardegna Sassari ospita la Virtus Segafredo Bologna per l'anticipo della quinta giornata di Serie A. La Dinamo ha iniziato la stagione con ...Diretta Sassari Virtus Bologna streaming video tv: orario e risultato live della partita che si gioca per la 5^ giornata nel campionato di basket Serie A1.