LIVE Dinamo Sassari-Virtus Bologna 28-25 | Serie A basket in DIRETTA | Banco di Sardegna ancora davanti | i bolognesi rimangono in scia

Leggi su oasport

(Di sabato 29 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA36-30 1/2 anche per Ojeleye, con Piero Bucchi che chiama time-out. 36-29 1/2 per Camara in lunetta, un punto rosicchiato dai bianconeri. 36-28 Jumper perfetto di Gerald Robinson: laprova a scappare! 34-28 Diop arpiona il rimbalzo e segna, sfiorando la doppia cfira con 9 punti. 32-28 Nico Mannion si sblocca: bomba e -4, con anche 3 assist per l’ex Golden State Warriors. 32-25 2/2 per Bendzius in lunetta, +7di. Sergio Scariolo chiama time-out per provare a scuotere i suoi ragazzi e per provare a interrompere il ritmo della, quando mancano 4’13” alla seconda sirena. 30-25 Diop sfida Jaiteh sotto il ferro e ha la meglio, inducendo il centro della...