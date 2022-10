(Di sabato 29 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Bendzius risponde con la stessa moneta: bomba che vale ancora il pareggio! 12-15 Il danese dellaarma il braccio dalla lunga distanza e manda a bersaglio: i bianconeri mettono la freccia! 12-12 Solo un libero segnato da Lundberg: match che torna in parità! 12-11 Il centro francese recupera un pallone quasi impossibile e segna col fallo, chiudendo anche il 2+1: bolognesi che ricuciono lo strappo! 12-8 1/2 per Jaiteh dai liberi, -4quando si entra nella seconda metà del primo quarto. 12-7 Onuaku schiaccia a due mani, reazione della! 10-7 Cordinier fa 2/2 dalla lunetta e sblocca il punteggio per laun breve digiuno. 10-5 L’americano non ...

OA Sport

I rossoneri, che in settimana hanno battuto 4 - 0 laZagabria in Champions League riaprendo la possibilità di qualificarsi al turno successivo, sono reduci dal s uccesso agile per 4 - 1 contro ...Il Banco di Sardegna proverà sicuramente a mettere in difficoltà i vice - campioni d'Italia, cercando di sfruttare l'apporto di tutto il pubblico di casa. I sardi hanno un bilancio di due vittorie e ... LIVE Dinamo Sassari-Virtus Bologna 12-7, Serie A basket in DIRETTA: Banco di Sardegna avanti dopo 5', 8 punti di Jamal Jones Al PalaSerradimigni, il Banco di Sardegna Sassari ospita la Virtus Segafredo Bologna per l'anticipo della quinta giornata di Serie A. La Dinamo ha iniziato la stagione con ...Diretta Sassari Virtus Bologna streaming video tv: orario e risultato live della partita che si gioca per la 5^ giornata nel campionato di basket Serie A1.