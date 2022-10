LIVE – Brescia-Pesaro 19-15 | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di sabato 29 ottobre 2022) Ilindi Germani-Carpegna Prosciutto, sfida valida come quinta giornata dellaA1di. Partita che si preannuncia piena di emozioni, tra due squadre protagoniste di un buon avvio di stagione, ed entrambe a quota quattro punti: le due sconfitte a testa che le due formazioni hanno rimediato, infatti, sono arrivate di misura, e in particolare gli uomini di coach Magro, in casa, ne hanno vinte due su due. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 29 ottobre sul parquet del PalaLeonessa, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTO CAMPIONATO DIRITTI TV STAGIONE ...

...di Pianetagenoa1893.net e benvenuti a tutti a Genoa -, undecima giornata del torneo di Serie B . Arbitra Colombo, fischio d'inizio alle ore 16:15. Clicca qui per accedere al nostro...Genova. Finisce 1 - 1 tra Genoa e: alla rete del primo tempo di Jagiello al 31 ha fatto seguito il pareggio di Cistana in pieno recupero. Genoa che ha controllato la partita ma come spesso accade non è stato in grado di ...Genoa e Brescia impattano sull'1-1 nella gara delle ore 16.15 del campionato di serie B. Jagiello porta avanti il Grifone, nella ripresa doppio giallo comminato a Badelj e in pieno ...In questo articolo si parla di basket, sport, pesaro, vuelle, victoria libertas, articolo, Carpegna Prosciutto Basket ...