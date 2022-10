(Di sabato 29 ottobre 2022) Le duechestate determinanti nel portare alla luce ladi, la 22enne uccisa sotto custodiapolizia morale dopo esser stata fermata perché non indossava correttamente il velo,statete dal governo iraniano di essere agentiCia. Si tratta di Niloofar Hamedi ed Elahe Mohammadi, entrambe arrestate poco dopo aver dato la notizia dell’uccisionegiovane e che – secondo quanto riferisce il Guardian – si trovano nel carcere di Evin. L’è trapelata in una dichiarazione congiunta rilasciata dal ministero dell’intelligente iraniano e dai servizi di Teheran. Nel documento viene fatto riferimento alle duecon gli ...

Open

Le manifestazioni sono represse con forza dal regime chei "nemici dell'", in primis gli Stati Uniti, di essere dietro le proteste. Il mese scorso le autorità iraniane hanno annunciato'...Una delle migliaia scese in piazza inper chiedere giustizia per Mahsa Amini, la 22enne morta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale di Teheran condi aver indossato male il ... L’Iran accusa di spionaggio le giornaliste che hanno denunciato per prime la morte di Mahsa Amini: «Sono della Cia»