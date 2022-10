L' Inter continua a vincere | 3-0 contro la Sampdoria

Leggi su iltempo

(Di sabato 29 ottobre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Una vittoria netta, la quarta consecutiva in campionato. L'si impone 3-0lagrazie alle reti di De Vrij, Barella e Correa: due gol nel primo tempo, uno nella ripresa per archiviare nel migliore dei modi la pratica e rimanere nelle prime posizioni. L'sapeva benissimo che sarebbe stata una gara complessa, con unaattenta in fase difensiva e chiusa a doppia mandata. I primi minuti sono scivolati via su un binario più consono ai doriani: ritmo spezzettato e parecchi falli, ma soprattutto errori e ritmi lenti. Serviva un episodio a sbloccare una gara complicata e la svolta è arrivata al 21?, su calcio d'angolo: De Vrij è stato abile a girare di testa un corner battuto da Calhanoglu evitando la marcatura di Ferrari. La firma d'autore sul match è ...