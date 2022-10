Calciomercato.com

... gara valida per la dodicesima giornata di2022 - 2023; calcio di inizio alle ore 21. Da una, la squadra di Gattuso reduce dalla sconfitta interna subita contro il Mallorca (1 - 2) e da ......sinistro classe 2001 protagonista di un inizio di stagione particolarmente brillante traed ... non tanto per le cifre del calciatore cheda una valutazione minima di 10 milioni di euro, ... Liga, si parte con Almeria-Celta Vigo. Alle 16:15 in campo Atletico e Siviglia. In serata Gattuso contro il Barcellona Real Sociedad-Betis è una partita della dodicesima giornata della Liga spagnola: dove vederla, le probabili formazioni e il pronostico.Athletic Bilbao-Villarreal è una partita della dodicesima giornata della Liga spagnola: dove vederla, le probabili formazioni e il pronostico.