Licia Ronzulli? Figli e amici del Cav | indiscrezioni esplosive in Forza Italia

(Di sabato 29 ottobre 2022) Giorgia Meloni conta di chiudere a breve anche la partita dei viceministri e dei sottosegretari di governo. Stavolta non dovrebbero esserci particolari difficoltà in seno a, dato che gli equilibri all'interno del partito stanno cambiando dopo l'incidente in Senato su Ignazio La Russa e quello degli audio rubati a Silvio Berlusconi sull'Ucraina durante una riunione privata. Adovrebbero andare 3 viceministri e 5 sottosegretari, quasi tutti a vantaggio di uomini riconducibili ad Antonio Tajani o direttamente richiesti dal Cav. Questo perché la sfera d'influenza disarebbe parecchio limitata dopo quanto accaduto nelle ultime settimane. Addirittura il Tempo scrive che la capogruppo azzurra al Senato sarebbe finita ai margini del partito, ...

E, alle Infrastrutture, il coordinatore azzurro della Calabria, fidatissimo di, Giuseppe Mangialavori, accusato da un pentito di legami con il clan Anello Filadelfia. Anche Matilde ...Il partito è ormai diviso in due tra fedeli alla capogruppo al Senato,e i "governisti" del ministro degli Esteri, Antonio Tajani. L'ultima scelta spetta al leader, Silvio Berlusconi, ...In Fdi c'è parecchia irritazione per i distinguo dei falchi di Forza Italia ma c'è la consegna del silenzio. Anche perché non si vuole sbattere contro ...