Libri | “1971 Campionesse!” Il campionato 1971 e la Brevetti Gabbiani

(Di sabato 29 ottobre 2022) Per la rubrica “” abbiamo raggiunto e intervistato un amico de GliEroidelCalcio, Massimo Farina, esperto di sport piacentino ed autore del libro “”, edito da Officine Gutenberg. L’opera ripercorre la storia del calcio femminile piacentino e celebra il cinquantennale dello scudetto vinto dallaPiacenza. Un triplo appuntamento per noi: sabato scorso l’intervista e oggi il primo dei due estratti. Buona Lettura. Il team de GliEroidelCalcio.com ———————–Sulla scorta dei risultati ottenuti dalla squadra fino a quel momento ed in ragione della forte determinazione di Danteil ...

La Sentinella del Canavese

... la serie ispirata aidi Tolkien che non è stata accolta con entusiasmo dal pubblico, le ... Nelil padre di Giancarlo Casa, proprietario della pizzeria La Gatta Mangiona, ha convertito il suo ......Lundini Valerio Lundini si riconferma uno degli autori italiani con i migliori titoli didi ... Ma le cose non sono mai come sembrano Crossroads, di Jonathan Franzen Siamo nel, a New Prospect ... Editori alla libreria Garda Ivrea e Canavese sabato in primo piano Cinquant'anni di storia Inaugurata nel 1971, la libreria della signora Filomena Garritano ... Passa di mano anche un grande patrimonio, composto da una mole di libri antichi e moderni selezionati con ...Esce mercoledì 19 ottobre "Queen - As It Began. La biografia ufficiale" con la prefazione di Brian May, scritta a quattro mani da Jacky Smith e Jim Jenkins. Il libro è già disponibile in preorder nei ...