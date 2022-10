Liberalizzare il Coronavirus | cosa pensano i virologi della nuova direzione del governo sulla pandemia

Leggi su open.online

(Di sabato 29 ottobre 2022) Le diverse voci che compongono la comunità scientifica non hanno tardato a reagire rispetto all’ammorbidimento delle norme in materia di Covid stabilito dal nuovoMeloni. Da un lato, c’è chi si rivela a favore dei cambiamenti introdotti dal nuovo ministro per la Salute Orazio Schillaci: come l’infettivologo Matteo Bassetti, che plaude alla decisione di abolire il bollettino quotidiano. «Io lo dico da un anno, il bollettino modello 2020 non ha più senso. Ormai mettiamo insieme le mele con le pere, con delle variabilità giornaliere legate al numero dei tamponi anacronistiche», dichiara in un’intervista al Fatto Quotidiano. Opinione diametralmente opposta a quella del microbiologo Andrea Cristanti, che dice: «Francamente è l’ultimache avrei eliminato. Ogni diminuzione di informazione è di per sé negativa, a maggior ragione in un momento in ...