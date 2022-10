Lgbtq | perché alcune coppie cinesi si sono sposate su Zoom

(Di sabato 29 ottobre 2022) È una scappatoia legale consentita dallo stato dello Utah che ha permesso a oltre 200dello stesso sesso di sposarsi online, dato che in Cina non è concesso loro questo diritto e la svolta autoritaria sta soffocando i diritti della comunità

La Stampa

Se l'anno scorso l'accusa di ' flirtare' un po' troppo con il pubblico+ è piombata su Falcon ...sia una parola d'ordine per molte persone che vogliono trovare qualcosa di cui lamentarsisi ...La repentina eliminazione dell'iconaha reso il cast ancora più consapevole della loro ... " Sì, con un altro tono, meno arrogante prosopopea, per piacere! Fatti dare un consiglio, lo do... Afghanistan, il 22enne Hamed Sabouri ucciso dai talebani perché gay: nuove repressioni contro la comunità Lgb…