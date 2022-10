Lei è il premier | io sono il direttore La Venezi come la Meloni

...non sembrano esserci alternative praticabili al Governo Meloni ma è vero anche che FdI non ha la maggioranza da solo e che lasarà sempre in balia delle mattane di Berlusconi e Salvini.......addirittura scomodato la schiavitù solo perché Giorgia Meloni gli ha dato del "tu" e non del "". ...Murgia che non ha perso occasione per sproloquiare sul "maschilismo al maschile" della neo. ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...In esclusiva a ilGiornale.it, Beatrice Venezi rivendica il diritto di essere chiamata direttore d'orchestra: "Riconosciamo la funzione per riconoscerne il merito" ...