Calciomercato.com

Ledi- Juventus . Juventus, ora è il momento della rimonta .- Juventus: il tabellino .- Juventus: i momenti chiave. La prima parte di gara non è esattamente uno spot per ...- Juventus lee il tabellino della partita di questo sabato 29 ottobre tra la squadra di Baroni e quella di Allegri. La Juventus ha vissuto un inizio di stagione alquanto fallimentare. I ... Lecce, le pagelle di CM: tanta difesa ma attacco sterile, è tutto nel palo di Hjulmand I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 12ª giornata di Serie A 2022/23: pagelle Lecce Juventus Le pagelle dei protagonisti del match tra Lecce e Juventus, valido per la 12ª gior ...Le pagelle e highlights di Bologna - Lecce, gara valida per l'undicesima giornata di Serie A 2022/2023: Arnautovic è il migliore del match ...