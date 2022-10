Lecce-Juve LIVE alle 18 | le formazioni ufficiali | la scelta su Soulé | c'è lui dietro Milik

...in Champions racconta di unacon molti elementi a fine ciclo, anche se i recuperi di Pogba e Chiesa potrebbero accelerare il rilancio. Per ora servono tre punti, anche 'a corto muso', col...Calciomercato Juventus, il bomber bianconero arriva grazie a Cristiano Ronaldo a prezzo di saldo. Manca ormai pochissimo al fischio di inizio della delicata partita trae Juventus, destinata ad avere un'ingerenza tutt'altro che trascurabile ai fini della classifica e non solo. La partita con i giallorossi rappresenterà un banco di prova delicato, alla luce dell'...La Juventus si appresta ad affrontare il Lecce e lo fa con qualche sorpresa: ecco le formazioni ufficiali, con Miretti e Soule titolari ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...