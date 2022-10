Le pagelle del Benevento – ll solito Paleari | mediana in affanno e attacco asfittico

(Di sabato 29 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Ilpareggia 0-0 contro il Pisa al Ciro Vigorito. Ledei giallorossi che tornano a muovere la classifica dopo due sconfitte di fila:6,5: Due ottimi interventi su Tourè e Morutan. Tiene a galla la nave, reattivo come suo. Leverbe 6,5: Prestazione decisamente migliore rispetto alle ultime uscite. Anticipa, legge le situazioni e avanza palla al piede. Capellini 6: L’impostazione è un po’ difettosa ma sul posizionamento nulla da eccepire. Pastina 6,5: Esce stremato dal campo dopo aver tenuto bene il campo sia sul piano fisico che mentale per tutti i 90 e più minuti. Letizia 6: Si prende delle pause e spesso arranca, ma riesce anche a creare un paio di potenziali occasioni. Ok in difesa. Karic 5: I palloni più golosi capitano ...

Zielinski 6,5 : non è stato devastante come spesso è accaduto fino ad oggi però la qualità si vede ogni volta che entra in possessopallone (11' s.t. Elmas 6 : entra bene, gestendo diversi ...Ledi Parma - Como (1 - 0) esaltano le prove di tutti i difensori schierati oggi da Pecchia. ... porta inviolata per la terza partita su tregiovane Corvi. Bene anche Tuttino, []...Il Napoli non si ferma più e travolge anche il Sassuolo per 4-0. Victor Osimhen migliore in campo con una tripletta da urlo, ma anche Kvara, Lobotka, Meret e Kim solite prestazioni super. Meret 7: ris ...I voti dopo il ko per 3-1 con l'Arconatese al Franco Ossola: i migliori sono Ferrario e Pastore. Giovani giù a parte il portiere Moleri, incolpevole sui gol ...