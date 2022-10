Le immagini di Marzia Capezzuti prima della sua scomparsa lacerano il cuore | magra | provata | quasi invisibile

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 29 ottobre 2022) Sono drammatiche ledimostrate nella puntata de La vita in diretta del 28 ottobre 2022. Nel programma di Alberto Matano, sono stati alcuni frame registrati dalla telecamere di un vicino di casa di Barbara, la signora indagata per omicidio e occultamento di cadavere, la signora che ospitava. E questi frame, mostrano proprio, pocoche di lei si perdesse ogni traccia. Quella che si vede nelle, è una ragazza, non riesce a stare dritta, soffre camminando inclinata, come si vede in questi frame che non lasciano dubbi. Ha diversi lividi e cerotti sul volto che coprono ferite. I capelli sono tagliati alla meno peggio, ci sono in testa anche degli spazi vuoti, delle chiazze. E’ magrissima, ...