Le Iene tornano sul caso David Rossi | Nuove rivelazioni

(Di sabato 29 ottobre 2022) Lesuldi. Domenica 30 ottobre la trasmissione di Italia 1 manderà in onda a partire dalle 20.30 "Inside”, una serie di sei appuntamenti per altrettanti argomenti raccontati e approfonditi con dettagli ed elementi inediti. Il primo appuntamento dal titolo “Suicidio o omicidio: si riapre il?” è interamente dedicato al manager del Monte dei Paschi di Siena precipitato dalla finestra del suo ufficio, il 6 marzo del 2013, nel bel mezzo di una bufera mediatica, finanziaria e giudiziaria. Quello avvenuto il 6 marzo del 2013 in una delle più importanti banche italiane è stato davvero semplicemente un suicidio? Oppure si tratta di qualcos'altro? È con questo interrogativo che si apre la puntata che ...