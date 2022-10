Lazio - Salernitana | probabili formazioni | consigli fantacalcio | gioca Lazzari?

(Di sabato 29 ottobre 2022) ROMA - Sarri ritrova, uscito per infortunio contro l'Atalanta, pronto a riprendere posto a destra in difesa. Al centro, accanto a Romagnoli , probabile conferma di Casale . Nella...

Patric rimane comunque in dubbio per la partita con la. Convive da inizio stagione con diverse problematiche fisiche: prima una tendinite, adesso un'infiammazione al collaterale del ......00 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva] diretta su app DAZN e canale Zona DAZN 2 (215)vsore 18:0 0 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva] diretta su app DAZN e canale ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...