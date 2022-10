Latitante arrestato dai Carabinieri mentre preleva il reddito di cittadinanza

(Di sabato 29 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti5 anni, 4 mesi e 27 giorni. E’ il conto degli anni di reclusione che il tribunale di Firenze ha attribuito al 45enne napoletano Massimo Buonavita. Una pena stabilita con un ordine di carcerazione firmato nel luglio scorso ma mai eseguito. Perché Buonavita si è reso irreperibile ed è stato poi dichiarato. Idel nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli non hanno mai smesso di cercarlo, certi che, prima o poi, avrebbe commesso un passo falso. Hanno monitorato i social, il web e i suoi movimenti finanziari. E proprio sfogliando il suo estratto conto i militari hanno scoperto che era beneficiario deldi. Non solo. “Qualcuno”va sistematicamente l’intera somma accreditata, poco dopo il bonifico. Ogni volta in un ...

