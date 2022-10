LaLiga Santander | Almera – Celta | emergenze all’ora di pranzo

Leggi su justcalcio

(Di sabato 29 ottobre 2022) 2022-10-29 01:36:37 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca:e Celtica Si incontranodicon molte. On punto separa due squadre che non finiscono di iniziare nella Liga e che guardano con la coda degli occhi le posizioni pericolose della classifica Rubi ha ammesso in conferenza stampa l’importanza che avrà per loro la vittoria, che consentirà loro di abbandonare gradualmente quella zona bassa della classifica. I rojiblancos stanno uscendo da una sconfitta molto dolorosa nell’ultima uscita, ma quando si tratta di giocare in casa, le cose cambiano. Due vittorie nelle ultime due partite da padroni di casa, segnando anche un totale di sei gol. Gli andalusi crescono, non solo nei risultati, ma anche nel gioco. Questa ...