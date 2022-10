L’Africa che cresce | i casi di Senegal e Costa D’Avorio

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 29 ottobre 2022) Roma, 29 ott – La Banca mondiale ha fatto di recente una stima della crescita economica delsubsahariana e ha previsto che nel 2022rà del 3,3%, un dato in calo rispetto al 2021 quando la crescita è stata del 4,1%. I motivi di questo calo solo legati a fattori quali la siccità, il calo della crescita economica globale, l’aumento dei prezzi delle materie prime causato dalla guerra in Ucraina e il rischio associato all’alto debito estero di alcuni Paesi. A prima vista quelle della Banca mondiale possono sembrare conclusioni pessimistiche sullo stato di salute dell’economia subsahariana, ma la stessa Banca sottolinea il buon andamento delle economie di. Come cresconoStando alle stime la ...