La tendenza sull' incidenza Covid | i dati danno ragione alla Meloni

(Di sabato 29 ottobre 2022) "Anche questa settimana si osserva unadiminuzione del tasso didi casi di-19 nel nostro Paese e l'si fissa intorno a 374 casi per 100.000 abitanti. L'Rt mostra anche unadiminuzione: siamo ormai a 1,11, quindi di poco al di sopra della soglia epidemica". Lo sottolinea il Direttore Generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, nel consueto commento settimanale suidella situazione epidemiologica nel Paese. "Per quanto riguarda il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva - aggiunge - siamo rispettivamente al 10,8 e al 2,2 per cento. Quindi anche in questo caso osserviamo una diminuzione del tasso di occupazione e quindi una ...