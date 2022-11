La stagione di Hindley | il capolavoro al Giro d’Italia | poi poco altro

(Di sabato 29 ottobre 2022) Uno dei corridori che meglio hanno figurato in questa lungadel ciclismo su strada è stato sicuramente Jay. Dopo un 2021 tormentato è infatti riuscito a tornare ai suoi livelli e migliorarsi ulteriormente, vincendo il suo primo gt della carriera e concludendone nei dieci un. Ora anche da lui ci si aspetterà per certo la riconferma, ma nel frattempo andiamo a ripercorrere il suo anno agonistico. LEGGI ANCHE: Ladi Roglic: due successi importanti, ma qualcosa è cambiato Ladi: che! Poi il compitino Ladello scalatore originario di Perth ha avuto inizio nel mese di febbraio in Spagna alla Vuelta a Murcia e successivamente alla Clasica Jaen Paraiso Interior, ...

Footballnews24.it

L'emozionantedi ciclismo si completa con i verdetti delle Classifiche UCI : si conferma al vertice Tadej ... mentre la maglia rosa Jaioccupa solo la 21piazza. Il primo italiano è ...... scelto per la presentazione dell'edizione numero 106, a fare gli onori di casa c'è Jai, il ... forse elaborerò il distacco dalle corse all'inizio della prossima". Poi entra nel ... Jai Hindley, 2022 in rosa: l’acuto al Giro d’Italia e poco altro La stagione 2022 di Jai Hindley è stata altalenante: dalla vittoria del Giro d'Italia ha fatto vedere poco altro ...Per il secondo anno di fila lo sloveno chiude in testa, nella 'top ten' guidata dall'olandese vincitrice di Giro, Tour, Vuelta e Mondiali ci sono quattro Azzurre.