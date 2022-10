La Stagione 2022-23 dell’Accademia Filarmonica Romana tra concerti | danza | musical e incontri

(Di sabato 29 ottobre 2022) Lastica-23proporrà tra gli altri Campaner con Baricco all’Argentina, mentre all’Olimpico spazio acon Rocky Horror Show, Lo schiaccianoci di Cannito, i Mummenschanz e Parsons Dance La-23, firmata dal direttore artistico Enrico Dindo, si presenta con un’ampia proposta, per un pubblico di tutte le età e per tutti i gusti, dislocando la sua programmazione, come di consueto, fra Teatro Argentina per idi musica da camera con solisti ed ensemble internazionali, il Teatro Olimpico per lae gli spettacoli, ...

Teatro Stabile d'Abruzzo

Jannik Sinner e Matteo Berrettini non si possono più qualificare per le ATP Finals, il torneo di fine anno riservato ai migliori otto tennisti della. La vittoria straripante del canadese Felix Auger - Aliassime contro lo spagnolo Carlos Alcaraz (numero 1 al mondo) nella semifinale dell'ATP ...Ci sono due italiani nel turno decisivo delle qualificazioni al torneo di Parigi - Bercy , ultimo Masters 1000 della. Fabio Fognini e Lorenzo Sonego hanno vinto i rispettivi match di primo turno e domenica scenderanno in campo per guadagnare l'accesso al tabellone principale, dove ci sono già tre azzurri: ... Stagione Teatrale Aquilana 2022/2023 Archivi Questa sera, sabato 29 ottobre 2022, alle ore 21,25 va in onda la settima puntata della nuova edizione di Tu si que vales.Il torinese ha la meglio sul portoghese dopo un tie-break lottato nel secondo set. Sfiderà Griekspoor per guadagnarsi un posto nel main draw ...